Taschendiebe lieben Weihnachtsmärkte

Kreis Cloppenburg (mab). Die Cloppenburger Polizei warnt vor Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison vor Taschendieben. Die mischen sich nämlich ins Gedränge, beobachten ihre potenziellen Opfer – im richtigen Moment, der nur wenige Sekunden dauern kann, ist die Hand in der Tasche – das Handy oder die Geldbörse ist dann verschwunden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ist es oft Fahrlässigkeit, die es den Dieben besonders einfach macht. Ein jüngstes Beispiel aus einem Supermarkt in Cloppenburg: Eine Cloppenburgerin hatte ihre Handtasche in dem Einkaufswagen abgelegt und war durch den Einkauf abgelenkt. Der Taschendieb nutzte die Gunst der Stunde. Er schnappte sich die Tasche aus dem Einkaufswagen, fischte die Geldbörse heraus und packte die Tasche in ein Verkaufsregal. Der Dieb war blitzschnell verschwunden.



Diese wenigen Sekunden der Unachtsamkeit reichen aus, teilte die Polizei am Wochenende mit. Mit Blick auf die kommenden Weihnachtsmärkte und –einkäufe, bei denen die Geldbörse in der Regel gut gefüllt ist, geben die Beamten ein paar Tipps, wie man sich bestmöglich vor Taschendieben schützen kann:



- Bleiben Sie misstrauisch und versuchen Sie Abstand zu fremden Personen zu halten.

- Tragen Sie Geld und andere Wertsachen immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder anderweitig nah am Körper, zum Beispiel in einer Brusttasche

- Tragen Sie jegliche Art von Taschen stets verschlossen und möglichst auf der Körpervorderseite oder eingeklemmt unter dem Arm.

- Legen Sie Taschen mit Wertgegenständen oder Geldbörsen nicht in den Einkaufswagen oder -korb.

- Legen Sie Taschen mit Wertgegenständen nicht im Geschäft oder Kaufhaus ab und lassen Sie sie niemals unbeaufsichtigt.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Wertsachen und Zahlungskarten wie nötig mit.

