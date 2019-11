Sie lassen die Spuren vom Tod verschwinden

Das Repertoir: Ozonbegaser (gelbes Gerät) und blaue Tonnen für kontaminierten Müll dürfen bei der Arbeit von Kathrin und André Rohde am Tatort nicht fehlen. Foto: Nicole Behnke

Von Max Meyer



Oldenburg/Cloppenburg. Mit dem Satz: „Meine Arbeit fängt da an, wo andere sich übergeben“, führt Schauspieler Bjarne Mädel als Heiko Schotte durch die Serie „der Tatortreiniger“. Für Kathrin und André Rohde aus Oldenburg ist dieser Spruch manchmal blanke Realität. Die Eheleute arbeiten seit zehn Jahren als zertifizierte Tatortreiniger in der Region Weser-Ems und haben sich ein Einzugsgebiet von knapp 200 Kilometern Radius aufgebaut – unter anderem im Kreis Cloppenburg.



„Es hört sich vielleicht abgebrüht an, aber irgendwann stumpft man in unserem Beruf ab“, erklärt der 32-jährige André Rohde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

