Cloppenburger demonstrieren in Hamburg

Lauter Protest: Landwirte aus dem Norden waren am Donnerstag nach Hamburg gekommen. An der Demo beteiligten sich auch zahlreiche Bauern aus dem Kreis Cloppenburg. Foto: Carolin Westerkamp

Kreis Cloppenburg (gy). Zwischen 150 und 200 Landwirte aus dem Raum Cloppenburg haben am Donnerstag in Hamburg gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik protestiert (siehe Region). Das Kreislandvolk hatte einen Bus eingesetzt, zahlreiche Bauern reisten auch mit Traktoren oder privat in die Hansestadt, wo die Umweltministerkonferenz stattfand. Rund 50 Landwirte aus den Kreisen Cloppenburg und Vechta hatten sich mit ihren Treckern auf den weiten Weg gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.