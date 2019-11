„Cloppenburger Lösung“ schützt Bürger

Zum Schutz der Bürger: Auf Höhe der Cloppenburger Ortsumgehung sollen mit dem Ausbau der E 233 an mehreren Abschnitten neue Lärmschutzwände entstehen. Foto: Vorwerk

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Bis zu acht Meter hoch werden soll die neue Lärmschutzwand entlang der ausgebauten E 233. Klaus Haberland, Chef der Niedersächsichen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, sprach von einer einmaligen „Cloppenburger Lösung“, die den Bürgerinnen und Bürgern der Kreisstadt ausreichend Schutz vor Straßenlärm zusichern könne. Die Mitglieder des Kreisverkehrsausschusses zeigten sich während der jüngsten Sitzung zufrieden mit der geplanten Maßnahme, die mit den Planungen zum Ausbau der Europastraße einher geht.



Fabian Wesselmann (Grüne) allerdings konnte sich mit dem Projekt weiterhin nicht anfreunden. „Wir produzieren mit dem Ausbau der Straße mehr Lärm, um unsere Bürger anschließend davor zu schützen“, schilderte er sein grundsätzliches Unverständnis für das Gesamtprojekt. Diese Skepsis teilte die Mehrheit der Abgordneten nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.