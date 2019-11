OM-Blitzmarathon: Über 1600 Fahrer zu schnell

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Die Polizei Cloppenburg-Vechta hat am Mittwoch die Ergebnisse eines „Blitzmarathons“ in beiden Landkreisen vorgestellt. Bereits Ende Oktober ist eine Woche lang der Verkehr verstärkt kontrolliert worden. Das Ergebnis: 1659 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell auf den Straßen unterwegs. In 17 Fällen wird voraussichtlich ein Fahrverbot ausgesprochen.



„Nicht angepasste Geschwindigkeit zählt immer noch zu den Hauptunfallursachen von Unfällen mit schweren Folgen, sodass die Kontrolle der Einhaltung ein fester Bestandteil unserer regelmäßigen Verkehrssicherheitsarbeit ist", betont Polizeidirektor Walter Sieveke, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Die Kontrollaktion wurde von der Polizei in Zusammenarbeit mit den beiden Kreisverwaltungen durchgeführt – dort ist die kommunale Verkehrsüberwachung angesiedelt.



Bei den 1659 Verstößen liegt der größte Teil (1328 Fälle) im Bereich des Verwarngeldes, in 331 Fällen wurde ein Bußgeld (ab 55 Euro) verhängt. Mitarbeiter des Landkreises und der Polizei schlossen sich zusammen, um Verstöße direkt vor Ort zu ahnden. Während die Mitarbeiter des Landkreises die Messungen durchführten, kontrollierten die Polizeibeamten die Verkehrssünder an Ort und Stelle. Innerhalb weniger Stunden wurden Bußgelder im hohen dreistelligen Bereich geahndet.



Trauriger Spitzenreiter beim Blitzmarathon ist ein Mann aus Vechta gewesen. Er wurde mit 155 Stundenkilometern erwischt, obwohl dort maximal 100 km/h erlaubt sind. Den Vechtaer erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Gleich zweimal erwischt wurde ein 89-Jähriger aus Barßel und das innerhalb von nur 15 Minuten. Nachdem er beim ersten Mal mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 17 Stundenkilometer erwischt wurde, blitzte es kurz darauf noch einmal: Dieses Mal war er um 13 km/h zu schnell unterwegs.



Die Polizei Cloppenburg-Vechta bewertet die Kontrollaktion positiv: „Wir werden auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen, um die Unfallzahlen und ihre Folgen zu verringern“, erklärte Sieveke am Mittwoch. Lob gab es auch für die Kooperation mit den Landkreisen. Die sei eine „grundsätzlich erfolgreiche Zusammenarbeit“.

