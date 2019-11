Wohnhaus nach Explosion zerstört

Foto: Nonstopnews/Stefan Krohne

Ahlhorn (mab). Die Cloppenburger Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch nach Ahlhorn beordert worden: Dort hatte es gegen 23.10 Uhr eine Explosion gegeben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zum Zeitpunkt der Explosion und des anschließenden Brandes hatte sich niemand in dem Wohnhaus an der Bundesstraße 213 befunden. Zeugen berichteten von einem lauten Donnern - kurz danach hätten Nachbarn den Brand bemerkt. Als die ersten Einsatzkräfte der Ahlhorner Feuerwehr an dem Wohnhaus eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Teile des Mauerwerks waren nach außen gedrückt – offenbar durch die Wucht der Explosion.



Die Löscharben wurden durch eine extreme Rauchentwicklung erschwert. Zur Unterstützung wurde die Cloppenburger Feuerwehr angefordert, die mit einem Drehleiterwagen ausrückte. Warum es überhaupt zur Explosion gekommen ist, bleibt noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei werden dadurch erschwert, dass das Haus einsturzgefährdet ist. Auch zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Fest steht allerdings: Das Haus ist vollständig zerstört und unbewohnbar. Erst am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Während der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße 213 voll gesperrt.

