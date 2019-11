Lehrermangel bereitet Rektor Sorgen

Grundschullehrermangel: Mit unterschiedlichen Voraussetzungen sehen sich die St.-Andreas-Schule und die Augustinus-Grundschule in Cloppenburg konfrontiert. Symbolfoto: dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Einen Grund zur Sorge hat Ingo Götting allemal: Bis zum 1. Februar 2020 muss der Rektor der Grundschule St.-Andreas in Cloppenburg zwei neue Stellen besetzen. Allerdings kann er nur eine der Ausschreibungen streichen – und das auch nicht so richtig. „Die Stelle müssten wir umschreiben. Wir haben zwar eine Anwärterin, allerdings ist diese fächerfremd“, erklärt er.



Bereits im Sommer 2018 wurde bundesweit ein Grundschullehrermangel prognostiziert, der nun auch im Landkreis Cloppenburg spürbar wird. Wie dieser behoben werden soll, ist bislang offen. Für den Rektor der Grundschule St. Andreas ist jedoch klar: Mit Quereinsteigern ist das Problem nicht gelöst.