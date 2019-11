Kreis: Frauenhaus-Problem wächst

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (hek). Die Gruppe Grüne/UWG im Cloppenburger Kreistag hält an ihrer Forderung nach einem Frauenhaus fest. Sie stellt deshalb erneut den Antrag, Schutzräume für bedrohte Frauen und deren Kinder zu schaffen. Vorzusehen seien Kapazitäten für mindestens 17 Familien, die neben der räumlichen Ausstattung eine sozialpädagogische Betreuung, hauswirtschaftliche Unterstützung und tagesbegleitende Betreuung beinhalten. Das teilt Gruppensprecherin Dr. Irmtraud Kannen mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.