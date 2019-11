Wartungsarbeiten auf dem Server

Talk-Runde zum Heimatverständnis: Auf der Bühne diskutierten (von links) Hans-Peter Boer, Dennis Diekmann, Melanie Philip, Kathrin Meemken mit Moderator und Journalist Uwe Haring, dem Geschäftsführer des Ecoparks in Drantum. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Trotz aller Globalisierung und weltweiter Vernetzung bleibt das Oldenburger Mnsterland auch für junge Menschen eine vertraute und verlässliche Basis, mit der sie sich verbunden fühlen. Das haben die Festredner, aber auch junge Friesoyther zum Münsterlandtag in ihren Wortbeiträgen unterstrichen. Im Mittelpunkt stand das Thema „Heimat - gestern, heute, morgen“.



Uwe Haring moderierte eine Gesprächsrunde mit Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann, Landrat Johann Wimberg sowie Peter Stelter und der Geschäftsführerin des Heimatbundes, Gisela Lünnemann.