Kinder werden auch im Notfall betreut

In sicheren Händen: Wird eine Tagesmutter oder ein Tagesvater plötzlich krank, ist die Betreuung von Kindern im Landkreis Cloppenburg durch verschiedene Vertretungsmodelle gesichert. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Morgens klingelt das Telefon: Die Tagesmuter oder der Tagesvater ist krank. In solchen Fällen greift das Kindertagespflegebüro in Cloppenburg Eltern aus der Stadt und den Gemeinden Cappeln und Emstek unter die Arme. Einzige Voraussetzung: Es muss bereits eine Kontaktpflege mit der Tagespflegeperson bestehen.



„Bei vielen Familien kann die Erkrankung einer Tagesmutter über Oma und Opa oder Bekannte geregelt werden“, erklärt Birgit Hannes-Möller, Leiterin des Stützpunktes an der Hagenstraße. Sei dies allerdings nicht der Fall, können in einer Notsituation bis zu fünf Kinder im Kindertagespflegebüro betreut werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.