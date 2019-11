Jobcenter kürzt 655 Arbeitslosen Geld

Weniger Kürzungen: Mehrfache Meldeversäumnisse werden zukünftig nicht mit 60 bis 100 Prozent Sanktionen geahndet. Symbolfoto: max

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-Sanktionen ist Hans-Jürgen Reglitzki, Gründer der Erwerbslosen-Initiative „Gegenwind“, nicht einverstanden. Der ehrenamtlich aktive Rentner unterstützt Hartz-IV-Bezieher und weiß aus Erfahrung, wie schwierig es ist, mit weniger als dem Regelsatz für drei Monate auszukommen. „Eine Kürzung ist und bleibt eine Kürzung“, erklärt er. Denn bei Verstößen gegen die Auflagen werden weiterhin Sanktionen verhängt.



Für den Landkreis Cloppenburg wurden im Zeitraum Juli 2018 bis einschließlich Juni 2019 1411 Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt. Das erklärt Pressesprecher Frank Halbsguth, Arbeitsamt Vechta, auf Nachfragte der MT. Davon betroffen waren 655 erwerbsfähige Leistungsbezieher.