Cloppenburger fällt auf Betrüger herein

Kreis Cloppenburg. Die Polizei warnt vor einer aktuellen Serie von betrügerischen Anrufen. Wieder einmal sind es angebliche Polizeibeamte oder Verwandte, die vornehmlich bei älteren Mitbürgern versuchen an Bargeld zu gelangen. Die neueste Masche: Die Opfer werden vor angeblich korrupten Mitarbeitern gewarnt. Mit diesem Trick reagieren die Betrüger offenbar darauf, dass es vornehmlich Bankmitarbeiter sind, die in letzter Sekunde den Betrug verhindern. So übrigens auch im Landkreis Vechta: Dort wurde eine Angestellte einer Bank misstrauisch, als eine ältere Kundin Geld abheben wollte. Die Bank informierte die Polizei und der Schwindel flog auf.



Wenn die Betrüger nun am Telefon ein Misstrauen gegenüber der Bank säen können, wird es schwieriger, die Opfer davon abzuhalten, größere Summen Bargeld abzuhalten – eben weil die Kunden den Bankangestellten nicht mehr vertrauen. Das ist ein weiterer Beweis dafür, mit welchen ausgefeilten Taktiken die Betrüger arbeiten.



In Cloppenburg sind sie leider erfolgreich gewesen. Das teilte die Polizei mit. Ein Rentner wurde von einem falschen Polizeibeamten angerufen und aufgefordert, Geld von der Bank abzuheben. Das Geld sollte er am Dienstag auf dem Beifahrersitz seiner silbernen Mercedes E-Klasse deponieren. Den Wagen sollte er unverschlossen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Höltinghauser Straße abstellen. Es scheint schwer nachvollziehbar: Aber der Rentner folgte den Anweisungen. Zwischen 12 und 12.30 Uhr muss ein bislang unbekannter Komplize das Geld aus dem Wagen an sich genommen haben. Für diesen Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen – Hinweise unter 04471/18600.

