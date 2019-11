Geheimdienst meldete vorab Grenzöffnung

Günter Feldhaus (Foto: Kreke)

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wenn sich Günther Feldhaus (73) an das Telefonat vor 30 Jahren erinnert, läuft ihm heute noch „ein kalter Schauer über den Rücken“, sagt er. Eberhard Diepgen, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, verriet am 9. November 1989 dem jungen Geschäftsführer der CDU in Vechta ein Staatsgeheimnis: Die SED hatte am Vormittag die neue Reisefreiheit für DDR-Bürger beschlossen. Und der Geheimdienst wusste offensichtlich Bescheid.



Diepgen fühlte sich trotz strengster Vertraulichkeit dem jungen Mann gegenüber verpflichtet. Denn Feldhaus hatte den Westberliner Parteivorsitzenden als Festredner zu einer Premiere eingeladen, einem Martingans-Essen der Mittelstandsvereinigung in Vechta am 10. November. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.