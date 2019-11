Listerien-Verdacht in Fertig-Frikadellen

Symbolfoto: dpa

Goldenstedt/Essen. Nach Listerien-Verdacht ruht Produktion bei Fleisch-Krone: Diese Konsequenz sei für den Standort Goldenstedt der Firma Fleisch-Krone Feinkost angeordnet worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin des niedersächsischen Verbraucherschutzministeriums.



Der Gesamtbetriebsleiter für Produktion der Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH (Essen), Thomas Rolf, sagte am Sonntag: „Wir haben am Freitag gemeinsam entschieden, die Produktion dort einzustellen, bis klar ist, über welchen Weg die Listerien in den Betrieb gelangt sind.“ Die Fleisch-Krone Feinkost GmbH hatte zuvor vorsorglich Frikadellen wegen des Verdachts zurückgerufen.Grund für den vorsorglichen Rückruf seien Ergebnisse eigener Kontrollen gewesen, hieß es.



Auf der Internetseite des Unternehmens waren folgende Produkte angegeben, auf die sich der Rückruf bezieht:



• Gut Bartenhof Frikadelle Klassik und Frikadellen-Bällchen mit den Chargen-Nr. 97812 und 97813 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019



• „ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung, mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und 20.11.2019, Artikel-EAN 43 888 4022 2728, Veterinärkontrollnr. DE - NI 10138.



