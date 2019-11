Kristian Kater ist neuer Bürgermeister in Vechta

Neuer Bürgermeister in Vechta: Kristian Kater (Mitte). Foto: Lars Chowanietz

Vechta (her). Kristian Kater ist neuer Bürgermeister der Stadt Vechta. Der 36-Jährige, der für das Bürgerbündnis ins Rennen gegangen war, holte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen Heribert Mählmann (parteiloser CDU-Bewerber) 67,53 Prozent der Stimmen. Kater gelang es dabei, jeden der 30 Wahlbezirke für sich zu entscheiden. Die Stichwahl war notwendig geworden, da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hatte. Wie berichtet, gingen am 20. Oktober 45,35 Prozent der Stimmen an Kater, 29,56 holte sich Mählmann und der dritte Kandidat, Claus Dalinghaus, sicherte sich 25,09 Prozent.