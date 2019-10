MT bietet leckere Menüs und feine Kunst

Eintrittskarten für Benefizessen in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe sind ab sofort erhältlich

Volles Haus: Wie hier in Cloppenburg stoßen die MT- Benefizessen auch in Löningen und Friesoythe auf große Resonanz.Foto: MT-Archiv

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. „Es sich selbst gut gehen lassen und gleichzeitig etwas Gutes für andere Menschen tun“, so das Motto der MT-Benefizessen, die im November und Dezember in den drei Städten des Landkreises Cloppenburg stattfinden. Die Idee, kulinarische Raffinessen mit kleinen, aber feinen Showelementen zu kombinieren, stößt bereits seit Jahren auf eine positive Resonanz in der Bevölkerung.



Für den MT-Abend im Cloppenburger Traditionshaus Taphorn am Donnerstag, 21. November, im Löninger Centralhof Breher am Donnerstag, 28. November, und im Forum am Hansaplatz in Friesoythe am Donnerstag, 5. Dezember, sind ab sofort die Eintrittskarten erhältlich (siehe Faktenkasten).



Die drei Veranstaltungen gehören zur MT-Weihnachtsaktion, die offiziell Mitte November startet und sich für einen Schulneubau in Tansania sowie für die Tafeln im Landkreis Cloppenburg engagiert. Drei Gänge werden den Gästen serviert und in den Pausen mit künstlerischen Einlagen garniert. Ob Gesang, darstellendes Spiel oder instrumentale Einlagen - die Benefizessen bieten eine abwechslungsreiche Programm-Vielfalt, die für einen unterhaltsamen und vergnüglichen Abend sorgt.



Die Hälfte der 25 Euro, die von den Gästen für das Essen und für die Künstler bezahlt werden, wandert in den Spendentopf der MT-Weihnachtsaktion. Das machen die teilnehmenden Gastwirte möglich, die das Menü im Sinne der guten Sache für einen Sonderpreis zubereiten. Unterstützt werden sie im Service von Schülerinnen und Schülern der BBS Cloppenburg sowie des Jugendtreffs Löningen. Moderiert werden die Abende von den MT-Redakteuren Sandra Hoff und Oliver Hermes.



Mit Beginn der Weihnachtsaktion werden rund 30 Restaurants des DeHoGa im Landkreis Cloppenburg auch wieder den MT-Teller in ihren Häusern anbieten. Hier werden zwei Euro pro Gericht für den sozialen Zweck gespendet.