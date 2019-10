Gelbe Tonnen gibt es ab nächster Woche

Stehen bereit: Die gelben Tonnen. Foto: "Heinemann & Bohmann"

Kreis Cloppenburg (mt). Bald sind die Gelben Säcke Geschichte: Für das Erfassungssystem werden die Größen 120 Liter, 240 Liter und 1100 Liter bereitgestellt und die Abfuhr der Behälter wird ab Januar 2020 wie bisher weiterhin alle 14 Tage erfolgen.



Die Verteilung der Tonnen beginnt nach Angaben des Landkreises bereits in der nächsten Woche. Da es sich um eine großflächige Aktion handelt wird die Umsetzung mehrere Wochen in Anspruch nehmen Ein Entsorgungsunternehmen hat Mitte des Jahres den Auftrag erhalten, so dass Planung, Organisation und Durchführung in Verantwortung des Abfuhrunternehmens liegt und nicht bei der kommunalen Abfallentsorgung des Landkreises.