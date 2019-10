30 Jahre Mauerfall: MT sucht Leserfotos

Serie zum historischen Ereignis startet am Freitag

Unbeschreibliche Szenen: Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor in der Nacht vom 9. auf den 10 November 1989. Foto: Peter Kneffel/dpa

Von Julius Höffmann



Kreis Cloppenburg. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen, weinten, lachten und konnten die Tragweite des Moments emotional kaum fassen: Die Mauer war weg, die friedliche Revolution hatte sie zum Einsturz gebracht. Dramatische Szenen spielten sich vor 30 Jahren in der Bundeshauptstadt ab. Auch Menschen aus dem Landkreis Cloppenburg können sich gut an die Zeit und an die Jahre danach erinnern. Davon erzählen sie uns in unserer Mauerfall-Serie, die wir am kommenden Freitag starten.



Waren Sie vielleicht live dabei, als die Mauer 1989 in Berlin fiel? Oder haben Sie in den Wochen danach besondere Szenen der Wende festgehalten? Die MT sucht zum runden Geburtstag alte Fotos.



Sie können die Fotos per Mail schicken an leserfoto@mt-news.de oder per Post an die Münsterländische Tageszeitung, Stichwort: 30 Jahre Mauerfall, Lange Straße 9 - 11, 49661 Cloppenburg. Es ist ebenfalls möglich, das Foto in einer der drei MT-Geschäftsstellen in Cloppenburg, Löningen oder Friesoythe persönlich abzugeben.



