Mobilität: Inklusionsrat fordert Verbesserung

Vor der Tagung: Franz Koddenberg, die stellvertretende Landrätin Marlies Hukelmann, Monika Nölting und Petra Wontorra beim Cloppenburger Kreishaus (von links).Foto: Hermes

Kreis Cloppenburg (her). Das Thema Mobilität hat der Niedersächsische Inklusionsrat bei einem Treffen im Cloppenburger Kreishaus in den Fokus gerückt. „Mobilität ist ein Menschenrecht und Grundvoraussetzung für Teilhabe“, erklärte Petra Wontorra, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Dies gelte für alle Menschen, besonders für Menschen mit Beeinträchtigung. Monika Nölting, Sprecherin des Inklusionsrates, schilderte Probleme aus eigener Erfahrung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

