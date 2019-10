Landeskunde schließt Lücke im Buchregal

Neues Werk macht Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Oldenburger Münsterlandes zum Thema

Froh über die gelungene Arbeit: (von links) Landrat Herbert Winkel, Heimatbund-Präsident Stefan Schute, Andreas Kathe, die stellvertretende Cloppenburger Landrätin Marlies Hukelmann, Martin Pille, Bankdirektorin Annette Vetter (LzO), Präsident Thomas Kossendey (Oldenburgische Landschaft), OV-Geschäftsführer Dr. Michael Plasse, Museumsdirektorin Julia Schulte to Bühne und MT-Geschäftsführer Jan Imsiecke. Foto: Lars Chowanietz

Von Ulrich Suffner



Oldenburger Münsterland. Dieses Buch schließt eine Lücke in heimischen Bücherregalen: Zum 100-jährigen Bestehen des Heimatbundes erscheint erstmals eine ausführliche Landeskunde des Oldenburger Münsterlandes. Gestern wurde das Buch „Oldenburger Münsterland – Eine kleine Landeskunde“ im Vechtaer Kreishaus vorgestellt.



Herausgeber sind der Heimatbund Oldenburger Münsterland, die Münsterländische Tageszeitung und die Oldenburgische Volkszeitung in Vechta. Konzeption und Redaktion des ab sofort erhältlichen Werkes lagen in den Händen der Heimat­experten Martin Pille aus Bösel und Andreas Kathe aus Dinklage. 30 Autoren und Fotografen haben an der umfassenden Darstellung von Geschichte und Gegenwart der Kreise Vechta und Cloppenburg mitgewirkt.



„Oldenburger Münsterland – Eine kleine Landeskunde“ ist in den Geschäftsstellen der MT in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe, in den Geschäftsstellen der OV in Vechta, Lohne, Dinklage und Damme sowie im Buchhandel erhältlich. Druck: Heimann, Dinklage 2019, 304 Seiten, ISBN 978-3-88441-274-9, 17,90 Euro.