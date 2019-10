Gäste können im Kreishaus „Wild erleben“

Die Natur als Diorama: Die Ausstellung schauten sich (von links) Cloppenburgs Kreisjägermeister Herbert Pitann, der Vorsitzende der Jäger Vechta, Heinrich Voet, Vechtas Kreisjägermeister Rainer Fortmann, Erster Kreisrat Ludger Frische und der Vorsitzende der Cloppenburger Jäger, Bernd Kurmann an. Foto: Hans Passmann

Von Hans Passmann



Kreis Cloppenburg. Unter dem Motto „Wild erleben, Wild zubereiten, Wild genießen“ veranstalten die Kreisjägerschaften und Dehoga-Kreisverbände Cloppenburg und Vechta sowie der Verbund Oldenburger Münsterland zum achten Mal ein Aktionsprogramm mit Erlebnissen und Informationen rund um Wild und Jagd. Dazu gehört auch der dritte Jagd- und Umwelttag verbunden mit der Ausstellung zum Thema „Natürlich - Nachhaltig! Jagd im Oldenburger Münsterland“, die am Sonntag im Foyer des Kreishauses Cloppenburg eröffnet wurde. Noch bis zum 15. November kann die Ausstellung währen der Öffnungszeiten des Kreishauses besichtigt werden. Während der Eröffnung äußerten sich die Jäger auch zum Thema Wolf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.