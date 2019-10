Wübbenhorst schlägt Hrubesch mit „Schwanzlänge“

Foto: picture alliance/Daniel Karmann/dpa



Cloppenburg (mab). Imke Wübbenhorst hat den Preis für den besten Fußballspruch des Jahres gewonnen - und damit andere Fußballgrößen wie zum Beispiel Horst Hrubesch hinter sich gelassen. Die ehemalige Trainerin der 1. Herrenmannschaft des BV Cloppenburg hatte in einem Interview schlagfertig reagiert und gesagt: „Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf.“ Diese Antwort gab sie einem Sportjournalisten auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen würde, damit ihre Spiele schnell eine Hose anziehen können, bevor sie in die Kabine komme.



Der Preis ist am Freitagabend bei einer Gala der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur in Nürnberg verliehen worden. Das Saalpublikum entschied darüber, wer den Fußball-Kulturpreis für den besten Fußballspruch gewinnen sollte. Im Rennen war unter anderem auch Horst Hrubesch, der sowohl Bundestrainer der Nationalmannschaft der U-21-Männer, als auch der Frauen gewesen ist. Auf diese Doppelrolle sagte er: „Alle fragen immer, was der Unterschied zwischen den Mädels und den Jungs ist: Es gibt keinen.“



Wübbenhorst bekam bundesweite Aufmerksamkeit, als sie als erste Frau für eine deutsche männliche Oberligamannschaft auf der Trainerbank Platz genommen hatte. Im Sommer trat sie allerdings zurück, nachdem der BVC in die Landesliga absteigen musste. Derzeit absolviert sie die „Uefa-Pro-Level-Lizenz“ und leitete erst in dieser Woche wieder im Stadion an der Friesoyther Straße eine Übungseinheit, um sich dabei filmen zu lassen - ein Bestandteil des Programms der Sportschule in Hennef (MT berichtete).

