Präventionsstreife prüft Einbruchstellen

Das auf Kipp stehende Gäste-WC-Fenster: Viele Hausbewohner vergessen beim Verlassen des Hauses die Fenster zu schließen. Trotz Pilzkopfverschluss, worauf Andreas Bonk verweist, ist das offene Fenster ein leichter Einstieg für Einbrecher. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Zwei Drittel aller Einbrüche ereignen sich übers Jahr verteilt in der „dunklen Jahreszeit“. Als Schutz vor möglichen Einbruchstellen ist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zum vierten Mal auf Präventionsstreife. Kriminaloberkommisar Andreas Bonk und seine Kollegen sind dabei gestern durch Wohnviertel in Löningen, Cloppenburg und im Nordkreis gefahren.



„In Löningen mussten wir 30 Präventionszettel in einem Wohnviertel verteilen", sagt Bonk. Nicht nur die Anzahl an offenen Türen und Fenstern trotz Abwesenheit der Bewohner sei dabei erschreckend gewesen, sondern auch die Tatsache, dass in dem Wohnviertel schon vermehrt eingebrochen wurde.