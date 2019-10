Stromtrassen: Landrat sieht „Alarmsignal“

Erdkabel: So wie hier im Landkreis Leer sollen zwei weitere Stromtrassen durch den Landkreis verlegt werden. Foto: Amt für regionale Landesentwicklung Weser Ems

Kreis Cloppenburg (her). Werden in den nächsten Jahren weitere Stromleitungen im Landkreis Cloppenburg gebaut? Wie berichtet, prüft Netzbetreiber Tennet den Bau von zwei unterirdischen Gleichstromleitungen von Wilhelmshaven aus in Richtung Süden. „Der Suchraum ist aber noch sehr groß“, sagt Unternehmenssprecher Mathias Fischer am Freitag.



„Ob die beiden Leitungen durch den Kreis verlaufen, steht noch nicht fest“, erklärte Landrat Johann Wimberg. Er sehe die aktuelle Entwicklung als Alarmsignal, die Würfel seien aber noch nicht gefallen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

26.10.2019 | Präventionsstreife prüft Einbruchstellen