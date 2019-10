Ansturm auf Tickets für die Toten Hosen

Foto: picture alliance/Sven Hoppe/dpa

Vechta (mab/dpa). Die Stadt Vechta und der Konzertveranstalter sind von dem Ansturm überwältigt: Nach einer Woche sind die Tickets für das Konzert der Toten Hosen auf dem Vechtaer Stoppelmarkt offenbar fast ausverkauft. „Wer die Toten Hosenlive erleben will, sollte jetzt schnell sein“, verriet Herbert Fischer, Leiter der Kulturabteilung der Stadt Vechta.



Wer kein Ticket im laufenden Vorverkauf hat, dürfte auf eine Erhöhung des Ticket-Kontingents hoffen. Die wäre rein theoretisch machbar. Die Größe des Stoppelmarktes würde eine Ausweitung auf 50.000 Besucher erlauben. Nur: Diese Größenordnung ist im Rahmen der Tournee „Alles ohne Strom“ offenbar nicht vorgesehen. Wie bereits berichtet, werden die Toten Hosen dort ihre Songs mit einer Big Band spielen. Deshalb wollen die Band und der Veranstalter den Charakter des Konzerts bewahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

