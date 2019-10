Jobsuche: Hilfe ebnet Wege zur Integration

Baut Brücken zwischen Geflüchteten und Unternehmen: Pride (von links), Yvette Skupch und Tsitsi stehen weiterhin im regelmäßigen Kontakt. Die Ehepartner aus Simbabwe befinden sich in einer Ausbildung. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Ohne Telefon und E-Mail-Postfach geht bei Yvette Skupch nichts: Damit stellt sie Kontakte her, vermittelt, erzielt Einigungen, räumt Vorbehalte aus dem Weg und beantwortet nahezu alle Fragen. Die gebürtige Cloppenburgerin ist überbetriebliche Integrationsmoderatorin für die Landkreise Cloppenburg und Vechta. Seit März begleitet die studierte Kultur- und Erziehungswissenschaftlerin Geflüchtete bei der Suche nach einer Praktikumsstelle, einem Ausbildungsplatz oder Arbeitsstelle.



Weil das Landesprogramm ausgelaufen war, hatte ihre Vorgängerin Jennifer Ferber gekündigt. Nur einen Tag später dann die Kehrtwende: Das Land verlängerte das Projekt doch. Die Cloppenburgerin übernahm von heute auf morgen.