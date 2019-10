Sanitäter-Projekt weckt Hoffnung in der Region

Marcel Bittroff ist einer von sechs Gemeinde-Notfallsanitätern im Landkreis Cloppenburg. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. Archivfoto: Matthias Bänsch

Kreis Cloppenburg (mt). Mit dem Projekt „Gemeindenotfallsanitäter“ profiliert sich der Landkreis Cloppenburg als Vorreiter für die Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Er ist damit in die Liste der sogenannten „Best Practices“, der mustergültigen Beispiele, aufgenommen, die für den gesamten Weser-Ems-Raum jetzt erstellt worden ist.



Ziel ist es, bei Bedarf schnelle und qualifizierte Hilfe durch staatlich geprüfte Sanitäter zu leisten, ohne dass immer ein Notarzt vor Ort sein muss. „Davon versprechen wir uns eine bedarfsgerechte und deutlich schnellere Versorgung hilfsbedürftiger Menschen in der Fläche und gleichzeitig eine Entlastung für unsere oft hoch belasteten Notärzte“, formuliert Landrat Johann Wimberg den Anspruch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

