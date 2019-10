Pendler: IHK fordert Ausbau der E233

Foto: Willi Siemer

Oldenburger Münsterland (mab). Immer mehr Menschen pendeln morgens und abends zwischen ihrem Wohnort und ihrem Arbeitsplatz. Das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Oldenburg ausgewertet. Deshalb fordert die IHK Lösungen für eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur – auf der Straße, Schiene und im Öffentlichen Nahverkehr.



Demnach pendeln 22.890 sozialversicherungspflichte Beschäftigte von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsplatz, der außerhalb des Landkreises Cloppenburg liegt – der größte Teil in den Nachbarkreis Vechta, gefolgt vom Ammerland, dem Landkreis und der Stadt Oldenburg. Einige Berufstätige fahren sogar täglich in die Landkreises Verden, Leer und Osnabrück. Auf der anderen Seite arbeiten im Landkreis Cloppenburg 19.041 Menschen, die außerhalb des Landkreises wohnen.



Zu den Forderungen der IHK gehört unter anderem auch der vierspurige Ausbau der E233, um das Oldenburger Land auch überregional für Fachkräfte besser erreichbar zu machen. Um diese Ziele schneller zu erreichen, seien „zügigere Planungsverfahren und mehr Personal bei den zuständigen Behörden“ notwendig.

Gerade im Fall der E233 hapert es dort aber: Wie erst Mitte Oktober berichtet, verzögert sich der vierspurige Ausbau von der Autobahn 31 bis zur A1 bei Emstek.



