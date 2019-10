Tote Fische treiben im Elisabethfehnkanal

Das THW legte am Zufluss zum Elisabethfehnkanal eine Sperre, um eine weitere Verunreinigung zu stoppen. Foto: Passmann

Elisabehfehn (mp) - Wie viele Fische bereits verendet sind, lässt sich noch nicht einschätzen: Am Dienstag sind mehrere tote Fische an der Oberfläche des Elisabethfehnkanals entdeckt worden. Zu sehen waren außerdem Fische, die an der Wasseroberfläche nach Luft schnappten. Sogar Krebse kletterten an der Spundwand in der Schleuse Dreibrücken hoch – völlig untypisch, wie ein Schleusenwärter sagte. Dies sei ein Zeichen dafür, dass im Kanal nur noch wenig Sauerstoff ist.



Die Polizei, das Technische Hilfswerk (THW) Cloppenburg und der Fischereiverein Barßel waren vor Ort. Festgestellt wurde eine Verunreinigung der „Hinterwieke", ein Zufluss zum Elisabethfehnkanal. Das THW brachte daher dort eine Sperre ein.