Bauern demonstrieren in Oldenburg

Oldenburger Münsterland (mab). Wie viele Trecker am Dienstagvormittag durch Oldenburgs Straßen rollen werden, kann noch nicht abgeschätzt. Am Morgen sind hunderte Landwirte in Richtung Oldenburg aufgebrochen, um dort gegen das Agrarpaket zu demonstrieren. Wie bereits mehrfach berichtet, fühlen sich die Landwirte zu Unrecht an den Pranger gestellt. Mit der bundesweiten Aktion wehren sie sich gegen die neuen strengeren Regelungen beim Düngen, Insekten- und Tierschutz.



Gut 100 Landwirte aus dem Nordkreis und dem südlichen Ostfriesland trafen sich beim c-Port am Küstenkanal, um gemeinsam nach Oldenburg zu fahren. „Wir zeigen Flagge auch für die Zukunft“, brachte Heinrich Rauert aus Ramsloh die Motivation der Teilnehmer auf den Punkt. „Wir wollen erreichen, dass die Politik umschwenkt, damit wir produzieren können.“ In Cloppenburg starteten rund 100 Traktoren vom Markplatz aus zur Sternfahrt nach Oldenburg. In Vechta parkten rund 300 Traktoren von Landwirten aus den Landkreisen Vechta, Diepholz und Osnabrück auf dem Parkplatz von Möbel Nemann. Dieser Korso brach mit einer Polizeieskorte gegen 6.30 Uhr auf.



Die Polizeidirektion Oldenburg schätzt, dass rund 1200 Treckerfahrer den Weg in die Oldenburger Innenstadt suchen. Rund 600 Beamten seien darum bemüht, den An- und Abreiseverkehr in geordnete Bahnen zu lenken. Allein auf der Bundesstraße 401 habe sich ein Treckerkorso mit einer Länge von 15 Kilometern gebildet. Die Polizei empfiehlt ausdrücklich, derzeit die Oldenburger Innenstadt zu meiden. Wie die Großleitstelle am Vormittag mitteilte, mussten aufgrund der angespannten Verkehrslage „nicht dringliche Krankentransporte“ in Oldenburg auf den Nachmittag verschoben werden.







