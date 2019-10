„Kinder nicht ausschließen“: Hildegard Meyer (links) und Anne-Christine Baro reden auch mit Acht- und Neunjährigen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Thema ist schwierig und ernst, für Eltern manchmal sogar ein Tabu. Aber spätestens, wenn ein naher Angehöriger, die Oma oder ein vertrauter Nachbar, stirbt, können Erwachsene dem Gespräch über den Tod nicht mehr ausweichen – auch nicht mit ihren Kindern.



Hildegard Meyer, Koordinatorin des (ambulanten) Hospizdienstes für den Landkreis Cloppenburg, hält die Scheu für unbegründet.„Kinder wollen über den Tod sprechen", meint die erfahrene Begleiterin, seit der Verein gute Erfahrungen mit seinem Projekt „Hospiz macht Schule" gesammelt hat. „Der Tod gehört zum Leben dazu und Kinder sind neugierig", sagt die hauptamtliche Mitarbeiterin.