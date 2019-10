Wertschätzung verleiht Retter Kraft

Dank für langen Einsatz: (von links) Walter Rempe (Bereichsleiter Rettungsdienst), Alexander Richter (Jubilar), Michael Pahl (Geschäftsführer des DRK Kreisverband Cloppenburg) und Henning Wielenberg (stellvertretender Betriebsratsvorsitzender). Foto: Mario Schoinz

Von Mario Schoinz

Kreis Cloppenburg. Das DRK Cloppenburg hatte Anlass zu feiern: Alexander Richter leistet seit 40 Jahren seinen Beitrag im Rettungsdienst. Was er in dieser Zeit erlebt hat und woher er nach wie vor die Kraft und Motivation nimmt, erzählt der Cloppenburger im MT-Interview.



Sie haben Ihren Dienst am 3. Oktober 1977 als Zivildienstleistender begonnen. Eine Zeit, in der sich das geteilte Deutschland mitten im Kalten Krieg befand. Was bewegte Sie dazu und wie haben Sie die Anfangszeit beim DRK Cloppenburg erlebt?

Mein Weg führte mich durch einen heiteren Zufall zum DRK. Als ich damals gemustert wurde, hatte ich mich eigentlich schon auf den Wehrdienst eingestellt. Ich hatte auch bereits ein Job-Angebot als Dekorateur nach der Zeit bei der Bundeswehr. Eines Tages bekam ich allerdings Besuch von einem Rot-Kreuz-Mitarbeiter, der mich auf einer Postkarte unterschreiben ließ. Was ich damals noch nicht wusste ist, dass zu dieser Zeit die Wehrdienstverweigerung eben auf solchen Postkarten zu bekunden waren. Das vollständige Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.