Bauerndemo: Alles soll friedlich bleiben

Kreislandvolk bittet Landwirte um „vernünftiges Auftreten“

Blutige Szene: Landwirte versuchten in Groningen, die Provinzverwaltung zu stürmen. Die Polizei schlug zurück. Foto: dpa

Cloppenburg/Groningen



Am kommenden Dienstag werden sich Landwirte aus dem gesamten Nordwesten mit ihren Treckern auf den Weg nach Oldenburg machen. Mit der Sternfahrt und einer anschließenden Kundgebung vor der Weser-Ems-Halle wollen die Bauern gegen die angekündigte Verschärfung des Düngerechts sowie Einschränkungen beim Pflanzenschutz protestieren (MT berichtete). Zu Gewaltszenen, wie in dieser Woche in den Niederlanden, soll es aber nicht kommen.