Auf frischer Tat: Polizei fasst zwei Einbrecher

Von Oliver Hermes



Oldenburger Münsterland. Zwei Einbrecher, die unter anderem auch in Löningen, Friesoythe und Garrel zugeschlagen haben, sind von der Polizei festgenommen worden. Wie die Beamten mitteilen, haben Polizisten der Inspektion Cloppenburg/Vechta die beiden 25 und 41 Jahre alten Männer am 24. September bei einer Rückfahrt von einer Diebestour gestoppt. Sie waren kurz zuvor in Bad Iburg, Georgsmarienhütte und Lienen unterwegs.



Gegen beide Tatverdächtige ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Untersuchungshaftbefehle. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten ihnen bislang 18 Tageswohnungseinbrüche im gesamten nordwestdeutschen Raum nachgewiesen werden. Die Tatorte umfassen unter anderem folgende Städte und Ortschaften: Friesoythe, Löningen, Garrel, Bebra (Hessen), Lienen (NRW), Damme, Lohne, Visselhövede, Otterndorf, Hemmoor, Erbstorf und Lathen.



Bei Durchsuchungen wurde zudem umfangreiches Diebesgut sichergestellt, das noch nicht gänzlich zugeordnet werden konnte. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei vor allem um diverse Schmuckstücke, darunter Armbanduhren, Arm-, Ohr-, Finger-, Kopf- und Halsschmuck sowie Silberbesteck, eine Münzsammlung und weitere Gegenstände von teilweise erheblichem Wert.



Die Polizei bittet nun um Hilfe, die beschlagnahmten Gegenstände sind unter folgendem Link einsehbar: Hier geht es zu den Bildern des Diebesguts.



Sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen, vor allem von Personen, die ihr gestohlenes Eigentum wiedererkennen, nimmt das Polizeikommissariat Vechta (04441/943245 oder 04441/943) entgegen. In Absprache können die beschlagnahmten Gegenstände auch persönlich in Augenschein genommen werden.

