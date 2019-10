Grundwasserschutz wird zum Rechenspiel

Stellte das Vorgehen des Landvolks vor: Hubertus Berges hält die beabsichtigten neuen Vorgaben der Düngeverordnung fachlich für nicht gerechtfertigt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Thüle. Es brodelt unter den Bauern. Der Ärger über die absehbaren Einschränkungen beim Düngen und beim Pflanzenschutz war am Mittwochabend deutlich zu spüren. Im voll besetzten Saal Sieger-Thüle erklärten Kreislandvolkvorsitzender Hubertus Berges und Geschäftsführer Bernhard Suilmann den Stand der Dinge. Viel Positives hatten sie nicht zu berichten.



Im Mittelpunkt stand erwartungsgemäß die neue Düngeverordnung, mit der die Bundesregierung den von der EU-Kommission geforderten Grundwasserschutz erreichen möchte (MT berichtete). Im Raum steht eine pauschale Reduzierung der Nährstoffeinträge in sogenannten roten Gebieten, also dort, wo nach amtlicher Feststellung besonders hohe Nitratwerte im Boden zu finden sind. Allein die Vorgehensweise der Prüfer löst bei den Landwirten jedoch Unverständnis aus.