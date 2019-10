1580 Rentner brauchen Geld vom Staat

Ebbe in der Geldbörse: Trotz jahrzehntelanger Arbeit sind immer mehr Menschen von Altersarmut bedroht. © NGG

Kreis Cloppenburg (mt). Im Landkreis Cloppenburg sind aktuell 1580 Menschen neben ihren Altersbezügen auf staatliche Unterstützung angewiesen. Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung stieg damit in den letzten zehn Jahren um acht Prozent. Im Jahr 2008 zählte der Kreis 1468 Rentner mit „Alters-Hartz-IV“. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten unter Berufung auf Angaben des Statistischen Landesamtes hin.



Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG-Region Oldenburg-Ostfriesland, fordert eine „rentenpolitische Kurskorrektur“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.