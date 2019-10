A29 erst Mittwochabend wieder frei

Höchste Sicherheitsmaßnahmen: Bei den Bergungsarbeiten mussten die Rettungskräfte zunächst von einem giftigen und hoch entzündlichen Stoff in den Fässer ausgehen. Erst am Dienstagabend gab es Entwarnung. Foto: Nordwestmedia-TV/van Elten

Von Matthias Bänsch



Großenkneten/Region. Der Unfall auf der A29 hat bis zum Mittwoch für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt – verschärft wurde die Lage, weil obendrein auch die A1 als empfohlene Umleitung am Mittwochmorgen nach einem Unfall voll gesperrt werden musste. Wie bereits berichtet, ist auf der Autobahn 29 bei Großenkneten ein Sattelzug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort auf die Seite gestürzt. Weil der Lkw gefährliche Stoffe geladen hatte, gestalteten sich die Bergungsarbeiten äußerst kompliziert und langwierig.



Am Dienstagabend konnte zumindest eine Entwarnung gegeben werden: Bei den in Fässern gelagerten Isocyanaten handelte es sich nicht wie ursprünglich angenommen um einen hochgradig gefährlichen Stoff. Lange Zeit herrschte Ungewissheit, was überhaupt in dem Lastwagen transportiert wurde, denn es gab keine von außen sichtbaren Warn- oder Hinweisschilder. Erst die Kennzeichnung auf den Fässern deutete auf Isocyanate hin. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst. 250 Einsatzkräfte eilten zur A29. Jeder, der in Kontakt mit dem Stoff gekommen sein könnte, musste ärztlich untersucht.



„Zu diesem Zeitpunkt mussten wir von einem Worst-Case-Szenario ausgehen“, erklärte Daniela Seeger, Pressesprecherin der Autobahnpolizei Ahlhorn am Mittwoch der MT. Der Fahrer des Lkw war verletzt und nicht ansprechbar. Die Ladepapiere waren in der umgestürzten Fahrerkabine nicht greifbar. „Bei Isocyanaten handelt es sich um eine sehr große Stoffgruppe mit unterschiedlichen Gefährdungsgraden“, erklärte Seeger. Um auf Nummer sicher zu gehen, reagierten die Rettungskräfte mit dem Großeinsatz.



Erst am späten Dienstagabend wurde klar: Bei den aus fünf Fässern ausgetretenen Stoffen handelte es sich nicht um hochgradig gefährliches Material. Deshalb war der Lkw auch nicht als Gefahrgut deklariert. Bei dem Material handelt es sich um Gefahrstoff, nicht aber Gefahrgut. „Die Transportfirma hat sich damit gemäß den gesetzlichen Vorschriften verhalten. Deshalb gab es auch keine äußeren Warnschilder am Lkw“, erklärte Seeger. Die seien nur bei Gefahrguttransporten Pflicht. Diese gesetzliche Regelung sei zudem sinnvoll: „Die orangenen Warnschilder sind ausschließlich für Gefahrgut gedacht, damit diese eindeutig und sofort von den Rettungskräften als solche erkannt werden“, so Seeger.



Während die Fahrbahn in Richtung Oldenburg wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, dauert die Sperrung in der Gegenrichtung wohl bis zum Mittwochabend. Derweil laufen die Ermittlungen der Autobahnpolizei weiter. Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen VW (Passat oder Bora) mit emsländischen Kennzeichen. Er soll durch seine Fahrweise den Lkw-Fahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben – dabei geriet das Gespann außer Kontrolle. Der Unfall passierte am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Oldenburg. Wer Angaben zu diesem Fahrzeug machen kann, wendet sich bitte an die Autobahnpolizei unter 04435/93160.