Gefahrgut-Unfall: A29 komplett gesperrt

Großenkneten/Landkreis (mab). Nichts geht mehr auf der A29: Nach einem schweren Unfall bei Großenkneten ist die Autobahn am Dienstagmittag in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Wie die Autobahnpolizei zwischenzeitlich mitteilte, musste ein Sicherheitsradius eingerichtet werden. Bei dem Gefahrgut handelt es sich um giftiges und hochentzündliches Material. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 11.30 Uhr: Der Sattelzug war in Richtung Oldenburg unterwegs, als er plötzlich die Mittelschutzplanke durchbrach. Der Gefahrgutzug stürzte auf die Seite und kam auf der Fahrbahn in Richtung Osnabrück zum Liegen. Über den Zustand des Fahrers ist zurzeit noch nichts bekannt.



Verschärft wurden die Rettungsarbeiten durch das Gefahrgut. Die gefährlichen Stoffe sind offenbar durch den Unfall ausgetreten. Um was für einen Stoff es sich handelt, ist ebenfalls nicht bekannt. Anwohner, die im Radius von einem Kilometer um die Unfallstelle leben, sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Die Großleitsteller warnt auch alle Personen, die sich an der Unfallstelle aufgehalten haben: Wer mit dem gefährlichen Stoff in Berührung gekommen ist, soll sofort die Kleidung wechseln, diese verpacken und umgehend einen Arzt aufsuchen.



Die Vollsperrung hat laut Autobahnpolizei dazu geführt, dass der Verkehr auf den Nebenstrecken komplett zum Erliegen kam. Deshalb wird eine weiträumige Umleitung empfohlen. Sie führt über die Autobahn 1 bis zum Dreieck Stuhr und dann via A28 nach Oldenburg, beziehungsweise von Oldenburg über die A28 in Richtung Bremen und dann ab dem Dreieck Stuhr auf die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück bis Dreieck Ahlhorner Heide.

