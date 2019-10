1000 Tickets für die Toten Hosen am Freitag

Foto: Vennenbernd/dpa

Von Bernd Bergmann



Vechta. Rockfans aufgepasst: Wer als Erstes eines der Tickets für das Konzert der Toten Hosen am 18. Juli 2020 auf dem Stoppelmarkt ergattern will, stellt besser schon jetzt den Wecker. Die Stadt Vechta verkauft mit Öffnung des Rathauses am Freitag, 18. Oktober, um 8 Uhr 1000 Tickets. Das Besondere: Für ihre „Alles ohne Strom“-Tour mit Gastspiel auf der Westerheide bietet die Band ein exklusives Hardticket im Fan-Design an



Der offizielle Vorverkauf startet bereits am Donnerstag, 17. Oktober, um 17 Uhr zunächst ausschließlich über die Homepage der Band. Die Veranstalter warnten in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor Weiterverkaufsplattformen wie beispielsweise Viagogo. „Es gibt immer noch Menschen, die darauf reinfallen“, sagte Koopmann von der Agentur Koopmann Concerts. Dort werden Tickets für Konzerte, Fußballspiele und Shows weiterverkauft – oft zu einem stark überteuerten Preis angeboten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

