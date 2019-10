Landwirte tragen Protest nach draußen

Bauern sehen rot: Weite Teile des Landkreises Cloppenburg gelten als überdüngt. Landwirte, deren Flächen in den sogenannten „Roten Gebieten“ liegen, müssen mit Einschränkungen rechnen. Grafik: Landwirtschaftsministerium

Von Georg Meyer



Kreis Cloppenburg. Zur Beteiligung an Protestdemonstrationen am Dienstag, 22. Oktober, ruft das Bündnis „Land schafft Verbindung“ Landwirte aus ganz Deutschland auf. Während die Hauptkundgebung in Bonn stattfinden wird, sollen Bauern aus dem Nordwesten sich mit ihren Traktoren auf den Weg nach Oldenburg machen. Gerechnet wird mit mindestens 1000 Schleppern.



Vor der Weser-Ems-Halle wollen die Landwirte gegen die aktuelle Agrarpolitik protestieren. Ihre Kritik richtet sich konkret gegen das Agrarpaket der Bundesregierung sowie die erneute Verschärfung der Düngeverordnung. Beides zusammen werde viele Betriebe vor erhebliche wirtschaftliche Probleme stellen, glaubt Anita Lucassen. Die Bäuerin aus Elisabethfehn ist Mitglied im Organisationsteam und erwartet eine große Beteiligung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

