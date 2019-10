„Merz erscheint als eine Art Hoffnungsträger“

Marvin Backhaus (Foto: Backhaus)

Kreis Cloppenburg (kre). Die Jubelgesänge um Friedrich Merz auf dem Deutschlandtag der Jungen Union haben Marvin Backhaus aus Garrel überrascht: Dass ein Ex-Politiker, den viele JU-Mitglieder gar nicht aus seiner aktiven Zeit kennen, so große Zustimmung findet, ist für den 23-jährigen Delegierten aus dem Kreis Cloppenburg allerdings durchaus nachvollziehbar.



Merz habe bei seinem Überraschungsauftritt in Saarbrücken „immer deutliche Worte gefunden" und eine „klare Wähleransprache" vertreten, „die viele in der in der Partei vermissen", erklärte der Jura-Student, der als stellvertretender JU-Vorsitzender im Oldenburger Land amtiert.