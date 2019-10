Breher soll CDU-Bundesvize werden

Steiler Weg nach oben möglich: Silvia Breher (CDU). Foto: M. Niehues

Berlin/Löningen (gio). Wer wird Nachfolgerin von Ursula von der Leyen im CDU-Bundesvorstand? Nach Informationen der Redaktion gilt Silvia Breher, Bundestagsabgeordnete aus Löningen, als aussichtsreichste Anwärterin auf einen der fünf Stellvertreterposten. Wie bereits berichtet, räumt Ursula von der Leyen diesen Post mit ihrem Antritt als EU-Kommissionspräsidentin



Den freien Posten beansprucht die niedersächsische CDU für sich. Breher selbst hält sich weiter bedeckt: „Ich freue mich sehr, dass mein Name im Gespräch ist“, sagte Breher. Sie verwies darauf, dass die Personalentscheidung zur Kandidatur im Präsidium der Niedersachsen-CDU getroffen werde.



Nach Informationen der Redaktion sind drei Namen von CDU-Politikerinnen im Rennen. Silvia Breher genießt auf dem kommenden Bundesparteitag offenbar nicht nur den Rückhalt der Mittelstand- und Wirtschaftsvereinigung - sie hat auch prominente Unterstützer an der Spitze der Bundes-CDU.