Bakterien: Molkerei ruft Milch zurück

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Das Deutsche Milchkontor (DMK) und das Unternehmen Fude + Serrahn rufen eines ihrer Milchprodukte zurück. Wie am Freitag bekannt wurde ist die „Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett“ im Ein-Liter-Pack mit Bakterien belastet. Bei Verzehr drohen Durchfallerkrankungen. Der Rückruf betrifft so gut wie alle großen Handeslunternehmen – darunter Aldi, Lidl, Edeka und Rewe. Im Rahmen von Routinekontrollen sei bei einzelnen Artikeln eine Belastung mit dem Bakterium Aeromonas hydrophila/ caviae festgestellt, heißt es in einer Presseerklräung des DMK. Der Grund für die bakterielle Belastung sei bereits gefunden und behoben worden. Es habe eine defekte Dichtung an der Produktionsanalge gegeben.

Betroffen sind ausschließlich folgende Marken mit dem Kennzeichen „DE NW 508 EG“ sowie den jeweils angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD):



Metro:

Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019

ALDI Nord:

Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019



Kaufland :

K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019



Lidl:

Milbona Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019



Bartels-Langness Handelsgesellschaft:

Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019



EDEKA:

GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019



Netto:

GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019



REWE:

Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019



real:

Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sowie Artikel mit gleichen MHD, aber anderem Identitätskennzeichen sind laut DMK nicht betroffen. Die betroffenen Unternehmen hätten bereits die betroffenen Produkte aus dem Sortiment genommen. Kunden, die einen der angegebenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises.

Nächster Artikel aus OM & Region:

11.10.2019 | Vierspuriger E 233-Ausbau verzögert sich