Vierspuriger E 233-Ausbau verzögert sich

Wichtiges gemeinsames Infrastruktur-Projekt: Die beiden Landkreise Cloppenburg und Emsland haben die Planungen für den vierspurigen Ausbau der E 233übernommen. Der Bereich zwischen Löningen und Lastrup (Foto) bildet den fünften Abschnitt. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Südkreis. Der Fahrplan für den geplanten vierspurigen, autobahnähnliche Ausbau der Europastraße E 233 von der Autobahn 31 bis zur A 1 bei Emstek durch die beiden Landkreise Cloppenburg und Emsland verzögert sich. Das gilt allerdings zunächst einmal nur für das als erstes von acht Abschnitten geplante Teilstück zwischen der A 31 und der Bundesstraße 70 in Meppen. Die emsländische Kreisverwaltung hatte nach einem Bericht der Meppener Tagespost (MT) dort Verzögerungen im Planfeststellungs-Verfahren von einem halben Jahr bestätigt.



Ursache ist nach Angaben der MT der kurzfristige Weggang eines Mitarbeiters der Kreisverwaltung, der eigens für das Bearbeiten der Unterlagen zur Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgeordnet war.