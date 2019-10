Fußballer erkrankt an Tuberkulose

Symbolfoto: dpa

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. An Tuberkulose (TBC) erkrankt ist ein Fußballer eines Vereines aus dem Cloppenburger Stadtgebiet. Dies bestätigt der Landkreis Cloppenburg auf Anfrage der MT. „Im Rahmen der Umgebungsuntersuchung wurden rund 50 Mitspieler ermittelt. Den Kontaktpersonen wird Blut entnommen und das Ergebnis mitgeteilt. Sollte ein positives Ergebnis vorliegen, erfolgt eine Anbindung an den Facharzt“, teilt Pressesprecher Sascha Rühl mit.



Nach MT-Informationen soll der Mann vor rund zwei Monaten im Krankenhaus gewesen sein. Teamkameraden und weitere Personen wurden Anfang dieser Woche von einem Brief des Gesundheitsamtes überrascht. Tuberkulose- Fälle im Landkreis hatte es unter anderem im Dezember 2018 gegeben. Wie berichtet, waren Mitarbeiter von Schlachthöfen erkrankt. Ein rumänischer Wanderarbeiter ist verstorben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.