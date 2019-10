Keimbelastete Wurst auch im Landkreis

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Landkreis Cloppenburg. In über 90 Betrieben und Einrichtungen des Landkreises Cloppenburg sind die mutmaßlich keimbelasteten Fleisch- und Wurstprodukte des hessischen Herstellers Wilke gelandet. Das hat das Veterinäramt des Landkreises am Mittwoch bestätigt. Derzeit würden die Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung den Rückruf der Produkte überwachen.



In den Wurstwaren des hessischen Produzenten sind gefährliche Keime – sogenannte Listerien – nachgewiesen worden. Nachdem diese Produkte in Zusammenhang mit zwei Todes- und 37 Krankheitsfällen gebracht wurden, ist der Betrieb mittlerweile geschlossen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Lebensmittelrecht. Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass es weitere Todesfälle geben könnte, die in Zusammenhang mit den gefährlichen Keimen stehen könnten. Es habe Hinweise von Ärzten aus Niedersachsen gegeben.



Zumindest im Landkreis Cloppenburg hat es in diesem Jahr keine Erkrankung gegeben, die mit Listerien in Verbindung stehen könnte. Das teilte das Veterinäramt am Mittwoch mit. Die Wilke-Produkte sind im Kreis unter anderem bei Restaurants, Großhändlern, Supermärkten und auch Altenheimen in Umlauf gewesen. Lebensmittelkontrolleure des Landkreises stehen in engem Kontakt mit diesen Betrieben und Einrichtungen und überwachen den Rückruf.



Der Rückruf läuft gemäß lebensmittelrechtlicher Vorschriften ab, teilte die Kreisverwaltung mit . Lebensmittelunternehmer werden informiert, dass Ware aus dem Verkehr zu nehmen ist. Die Unternehmen sind für den Rückruf eigenverantwortlich zuständig. Vertriebslisten werden an die Landesbehörden übermittelt. Eine Liste mit Marken- und Produktnamen des Unternehmens Wilke wurde veröffentlicht unter www.lebensmittelwarnung.de.

Nächster Artikel aus OM & Region:

09.10.2019 | MT-Chor lässt Abend ausklingen