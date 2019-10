Zwei junge Frauen im Zug sexuell belästigt

Symbolfoto: Bundespolizei

Oldenburger Münsterland (mab). Nachdem zwei Frauen am Dienstagnachmittag in einem Zug der Nordwestbahn sexuell belästigt wurden, sucht die Bundespolizei nach weiteren Opfern, Zeugen und besonders nach einem Mann, der sich schützend vor eines der belästigten Frauen gestellt hat. Wie die Bundespolizei Bad Bentheim, die für den Zugverkehr in der Region zuständig ist, mitteilte, passierte der Vorfall am Dienstagnachmittag im Zug 82260 der Nordwestbahn von Vechta nach Osnabrück.



Während der Fahrt von etwa 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr hat sich offenbar ein 22-Jähriger gezielt junge Frauen ausgesucht, um diese sexuell zu belästigen. Eine 23-Jährige hatte in einer Vierer-Sitzgruppe direkt hinter der 1. Klasse Platz genommen. Der 22-Jährige hatte sich ihr genähert und die junge Frau berührt und gestreichelt. Die 23-Jährige lief lautstart um Hilfe. Ein Fahrgast aus der 1. Klasse eilte zur Sitzgruppe und brüllte den 22-Jährigen an, seine unsittlichen Berührungen zu unterlassen. Die 23-Jährige sei völlig verängstigt gewesen.

In dieser Situation stellte sich heraus, dass eben dieser 22-Jährige kurz zuvor eine weitere Frau sexuell belästigt haben soll. Dabei handelte es sich um eine 20-Jährige, die sich im Fahrradabteil des Zuges aufgehalten hatte. Auch sie wurde ohne ihr Einverständnis unter anderem an Kopf, Schultern und Rücken angefasst.



Sicherheitsmitarbeiter der Nordwestbahn wurden nun auf die Vorfälle aufmerksam und nahmen den 22-Jährigen in Gewahrsam. Noch während der Fahrt wurde die Bundespolizei in Osnabrück informiert. Beamte nahmen ihn am Hauptbahnhof in Empfang. Strafrechtliche Ermittlungen wurden bereits eingeleitet. Weitere mögliche Opfer und Zeugen sollen sich bei der Bundespolizei unter 0541/331280 melden.

