Ein kritischer Beitrag zur Reformdebatte

Oldenburger Münsterland. Stefan Jürgens weiß, dass er sich mit seinem Buch „kirchenpolitisch durchaus aufs Glatteis" begibt. Mitte September ist „Ausgeheuchelt!" im Herder-Verlag erschienen. Darin erklärt der frühere Stapelfelder Pfarrer, woran die Kirche krankt, was den Gläubigen fehlt und wie es mit den Katholiken in Deutschland wieder aufwärts gehen könnte. „Ich bin kritisch, aber loyal", stellt Jürgens klar. „Priestersein ist mein Traumjob." Er habe darin sein Lebensglück gefunden.