Landkreis lässt Obstbäume pflanzen

Reiche Ernte: Äpfel sind der Klassiker auf Streuobstwiesen. Aber auch anderes Obst wird dort angebaut.Foto: Thomas Warnack/dpa

Landkreis Cloppenburg (mt). Streuobstwiesen, eine durch Mehrfachnutzung gekennzeichnete historische Form des Obstanbaus, gehören zu den am stärksten gefährdeten Biotopen Mitteleuropas. Der Landkreis Cloppenburg möchte deshalb die Anzahl dieser artenreichen Lebensräume mit einem Förderprogramm steigern. Obstgehölze inklusive Stützpfahl, Befestigungsmaterial und Verbissschutz werden pauschal mit 25 Euro pro Gehölz gefördert. Möglich ist auch ein Zuschuss zur Einsaat der Fläche mit einer extensiven Grünlandmischung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

