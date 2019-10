Hoher Sachschaden nach Auffahrunfällen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Bei einer Serie von Auffahrunfällen ist am Sonntag auf der Autobahn 1 ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand – die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn hatten nach eigenen Angaben aber alle Hände voll zu tun. Für viele Kurzurlauber endete am Sonntag mit dem Tag der deutschen Einheit und einem Brückentag ein langes Wochenende, dementsprechend verdichtete sich am Sonntagnachmittag mit der Rückreisewelle immer mehr der Verkehr. Besonders zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Lohne/Dinklage geriet der Verkehr ins Stocken, immer wieder bildeten sich Staus vor der dortigen Baustelle in Fahrtrichtung Osnabrück.



In dieser Verkehrslage sind dabei gleich fünf Auffahrunfälle passiert, bei denen zehn Autos beschädigt wurden. In allen Fällen waren Unachtsamkeit der Autofahrer und zu dichtes Auffahren Gründe für die Unfälle, bei denen Schäden in Höhe von 25.000 Euro entstanden. In zwei Fällen mussten die Autos abgeschleppt werden.